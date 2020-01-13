Известный чешский хоккеист Яромир Ягр, который после многочисленных сезонов в НХЛ и КХЛ играет в составе родного клуба Кладно, повторил знаменательное достижение известного канадского игрока Горди Хоу. Обе хоккейные легенды играли в пяти десятилетиях.

Известный чешский хоккеист Яромир Ягр, который после многочисленных сезонов в НХЛ и КХЛ играет в составе родного клуба "Кладно", повторил знаменательное достижение известного канадского игрока Горди Хоу. Обе хоккейные легенды играли в пяти десятилетиях.Хоу стал первым в истории игроком с таким стажем выступлений на высоком уровне, он играл в статусе профессионала с 1946 по 1980-й. И вот Ягр, сыгравший в матче чемпионата Чехии против "Спарты" (8:4), повторил достижение канадца.Посмотреть эту публикацию в Instagram Simply incredible