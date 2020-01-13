Возвращаясь с работы домой, она уже не обнаружила устройства

Муромская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 33-летнего безработного местного жителя, обвиняемого в краже мобильного телефона у уборщицы в подъезде, сообщает УМВД России по Владимирской области.49-летняя потерпевшая рассказала, что положила телефон на тумбочку рядом с квартирой, пока убиралась в подъезде. А возвращаясь с работы домой, она уже не обнаружила устройства.Полицейские задержали подозреваемого, безработного 33-летнего местного жителя. Он рассказал, что увидел телефон в подъезде, когда спускался от подруги. В его отношении возбуждено уголовное дело за кражу.