Радикальный способ доказать свою верность подруге выбрал 38-летний житель Саратовской области, на глазах у возлюбленной и пяти ее знакомых изнасиловавший объект ревности.

Радикальный способ доказать свою верность подруге выбрал 38-летний житель Саратовской области, на глазах у возлюбленной и пяти ее знакомых изнасиловавший объект ревности, сообщили в региональном управлении СКР.Все произошло вечером 29 декабря 2019 года в квартире в Красноармейске, где за столом собралась компания из шестерых мужчин и двух женщин. После изрядной дозы спиртного 31-летняя барышня воспылала ревностью к 25-летней приятельнице, при этом словесные убеждения она отрицала как класс и требовала от спутника весомых доказательств того, что его и предполагаемую разлучницу ничто не связывает. Мужчина неожиданно предложил прилюдно надругаться над объектом ссоры, и пассия его поддержала."Женщина стала удерживать потерпевшую за волосы, при этом нанесла несколько ударов руками по голове и телу, а мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего ударил рукой и ногой по лицу", — говорится в сообщении ведомства.На том застолье и закончилось, а поруганная женщина только спустя несколько дней отважилась обратиться в полицию с заявлением.Ревнивицу, сознавшуюся на допросе в содеянном, отправили под домашний арест, ее возлюбленного-насильника ждет камера в изоляторе.