Ему грозит до 6 лет лишения свободы

В Юрьев-Польском полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 48-летнего неоднократно судимого жителя Кольчугино, обвиняемого в краже кошелька у женщины из её дома.62-летняя потерпевшая заявила в полицию о том, что не закрыла входную дверь, войдя домой. Сидя в своей комнате, она услышала, как кто-то ушёл из её дома. Выглянув в окно, женщина увидела, как неизвестный мужчина убегает от её дома, а позднее обнаружила пропажу кошелька.Подозреваемый во всём сознался, в его отношении возбуждено уголовное дело и грозит наказание до 6 лет лишения свободы.