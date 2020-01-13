Андрей Емельяненко вместе со старшим братом Алексеем отправился на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. Собственно, именно там с туристом и приключилась трагедия.

Андрей Емельяненко вместе со старшим братом Алексеем отправился на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. Собственно, именно там с туристом и приключилась трагедия.Молодой человек ехал по трассе на большой скорости. В какой-то момент он неожиданно свернул, обогнав брата, и врезался в стог сена. Из-за этого спортсмен упал и наткнулся на собственную лыжу.Когда Алексей нашел своего родственника, тот еще находился в сознании и объяснил, что произошло. К слову, у Андрея был большой опыт в горнолыжной езде, поэтому непонятно, как с ним могло это приключиться."Смотрю, он лежит без движения, а лыжа отстегнута и валяется рядом, снег весь в крови, изначально думал, что сломано бедро. Сразу вызвал спасателей", – вспоминает Емельяненко-старший.По данным , спустя полтора часа пострадавшего доставили в местную больницу. Его оперировали на протяжении трех часов, но спасти Андрея не удалось. По словам врачей, парень умер от болевого шока, сообщает .