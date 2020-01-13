Французский наставник мадридского Реала Зинедин Зидан, чьи подопечные выиграли накануне Суперкубок Испании, победив в мадридском дерби Атлетико в серии пенальти, после завоевания очередного трофея отметил, что едва ли не главным героем встречи стал вратарь Куртуа.

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан, чьи подопечные выиграли накануне Суперкубок Испании, победив в мадридском дерби "Атлетико" в серии пенальти, после завоевания очередного трофея отметил, что едва ли не главным героем встречи стал вратарь Куртуа."Могу поздравить всех игроков, но особенно Куртуа, — цитирует Зидана издание El Chiringuito. – Победа – их заслуга, особенно в серии пенальти. Но следует понимать, что мы приехали сюда за трофеем. Все увидели отличный финал, "Атлетико" играл очень хорошо".