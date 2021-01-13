Ковровская городская прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства об утилизации отходов на кроличьей ферме.

Ковровская городская прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства об утилизации отходов на кроличьей ферме.Надзорное ведомство установило, что ООО «Ковровский кролик» осуществляет деятельность по разведению кроликов, в ходе которой образуются биологические отходы. С целью их утилизации предприятием установлен и используется крематор, при этом документы по установлению санитарно-защитной зоны предприятия отсутствуют.Кроме того, обществом произведена постановка на учет указанного объекта в качестве негативно воздействующего на окружающую среду. Сжигание павших животных, а также иных биологических отходов, образующихся от содержания, убоя и переработки кроликов, отнесенок отходам IV класса опасности.Вместе с тем, паспорт на указанный вид отходов ООО «Ковровский кролик» не оформлен. Плата за негативное воздействие на окружающую среду внесена в нарушение установленных сроков только 25.09.2020.Прокуратурой также выявлены нарушения законодательства об утилизации биоотходов.Так, на предприятии в марте, апреле, мае, июне, июле, августе 2020 был зафиксирован падеж 2082 голов кроликов, что подтверждается журналом учета помесячного движения поголовья, при этом акты об их утилизации отсутствуют.По фактам выявленных нарушений гендиректору «Ковровского кролика» внесено представление об устранении выявленных нарушений.Кроме того, в отношении виновных должностных лиц возбуждено 5 дел об административных правонарушениях.