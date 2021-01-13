В Селивановском районе из-за пожара в собственном доме погибла женщина. Трагедия произошла утром 13 января. Как говорят спасатели, здесь тоже имел место поздний вызов. На момент прибытия

В Селивановском районе из-за пожара в собственном доме погибла женщина. Трагедия произошла утром 13 января. Как говорят спасатели, здесь тоже имел место поздний вызов. На момент прибытия пожарных дом и хозяйственная постройка горели уже по всей площади. В доме проживали пожилые супруги. Ночью загорелся холодильник и они, вместо того, чтобы вызвать спасателей, стали тушить огонь