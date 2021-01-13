Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции совершили 4,13 млн сделок с ценными бумагами в новогодние каникулы в 2021 году.

Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции совершили 4,13 млн сделок с ценными бумагами в новогодние каникулы в 2021 году. Это в 6 раз больше чем в прошлом году. Оборот в торговых системах ВТБ Капитал Инвестиции по всем рынкам 4-8 января превысил 490 млрд руб., что в 5 раз больше прошлогодних показателей. Более 75% сделок совершалось в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. В 2020 г. эта доля составляла 58%.«Интерес к инвестициям у населения активно растет. Наша задача – обеспечить клиентам простой и удобный доступ к рынку, чтобы инвестиции всегда были под рукой, даже в праздничные дни. Мы видели, что ежедневные обороты в торговых системах ВТБ в праздничные дни были сопоставимы с показателями рабочих дней ноября-декабря. У многих клиентов в праздники было время проанализировать инвестиционные возможности и выбрать инструменты для эффективного сбережения и преумножения собственного капитала, поэтому активность на рынках не снизилась. У ВТБ все торговые системы работали в штатном режиме: надежность и отсутствие сбоев – наш приоритет», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.Порядка 17% сделок приходилась на иностранные ценные бумаги – на Санкт-Петербургской бирже, к которой организован простой доступ через ВТБ Мои Инвестиции. Число физических лиц - клиентов ВТБ Капитал Инвестиции сейчас превышает 1,2 млн человек (+67% в 2020 г.). На брокерском обслуживании у ВТБ – более 1 млн клиентов (рост в 2020 г. – в 2 раза). Мобильным приложение ВТБ Мои Инвестиции сегодня ежедневно пользуется более 240 тысяч человек. Также сделки можно совершать в личном кабинете на сайте брокера, в системах Quik и webQuik.