Таким образом, балансовая стоимость каждого около 834 тысяч рублей.

Переданные безвозмездно из белокаменной во Владимир 50 автобусов ЛиАЗ оценены в 40,9 млн рублей. Таким образом, балансовая стоимость каждого около 834 тысяч рублей. Напомним, что пассажирский транспорт передан в оперативное управление «Владимирпассажиртранса».Подаренные ЛиАЗы 2011 года выпуска. Все они прошли техосмотр и подготовку перед выходом на маршруты общественного транспорта. В рейс автобусы вышли с середины декабря. Они закрыли потребность по маршрутам 33 С и 24 С.