В регионе продлены введённые ранее коронавирусные ограничения.

Во Владимирской области до 15 февраля заведениям общепита продлён запрет на проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов и караоке. Об этом редакции сообщила пресс-служба губернатора. До этой же даты запрещается нахождение лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения родителей в ТЦ, в том числе на фуд-кортах.«До 15 февраля продлена приостановка деятельности детских развлекательных центров и игровых комнат. Допускается работа развлекательных аппаратов, но с обязательным проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии не менее полутора метров», - уточняют в обладминистрации.Бары, кафе и рестораны по-прежнему должны быть закрыты с 1:00 до 6:00. Исключение сделано для придорожного общепита, а также оказания услуг в столовых и буфетах при предприятиях и учреждениях.«В помещениях организаций и индивидуальных предпринимателей допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от максимально возможного. За одним столом должно находиться не более 6 человек», - добавили в Белом доме.Работа фуд-кортов допускается при сохранении социальной дистанции, посадки из расчёта четыре квадратных метра на человека, заполняемости не более 50% в будни и 30% в выходные дни.