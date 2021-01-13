За новогодние праздники коронавирус сбавил свои обороты, заявили в Белом доме. Количество зараженных в области снизилось. Реже стали болеть дети и люди трудоспособного возраста. Например,

За новогодние праздники коронавирус сбавил свои обороты, заявили в Белом доме. Количество зараженных в области снизилось. Реже стали болеть дети и люди трудоспособного возраста. Например, среди педагогов на больничном листе находятся только 81 человек, хотя еще в конце декабря болело более двухсот. Возвращаются к своей работе и медики. Почти половина из заболевших закрыли свои больничные.