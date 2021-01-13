Информация о вакансиях учителей и соответствующие нормативные правовые акты размещены на портале «Земский учитель».

Во Владимирской области стартовал приём документов для участия в программе «Земский учитель». 7 победителей конкурсного отбора – такая квота установлена Минпросвещения в 2021 году для нашего региона – получат выплату в 1 млн рублей.Участниками проекта могут стать учителя моложе 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, при условии трудоустройства на должность учителя с объёмом нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку. Важное условие – принятие обязательства отработать не менее 5 лет по основному месту работы в соответствии с трудовым договором. В Департаменте образования отмечают, что в отборе не могут участвовать претенденты, уже проживающие или работающие в выбранном муниципальном районе или городском округе.Кампания программы «Земский учитель» в 2021 году предусматривает следующие этапы:10 января – 15 апреля – приём заявок от претендентов на вакантную должность «Учитель» в образовательную организацию из перечня вакантных должностей. Заявки на участие могут быть поданы в электронном виде или на бумажном носителе региональному оператору программы или через портал «Земский учитель» (https://zemteacher.edu.ru);16 – 30 апреля – отбор претендентов;1 – 15 мая – утверждение списка победителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты;16 мая – 15 июня – выездное знакомство с местом работы;5 июня – 20 июля – заключение трудового договора;1 сентября – 1 декабря – оформление и получение компенсационной выплаты.Информация о вакансиях учителей и соответствующие нормативные правовые акты размещены на портале «Земский учитель» https://zemteacher.edu.ru.