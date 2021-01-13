Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.

Директор департамента здравоохранения Владимирской области во время коронавирусного брифинга в пресс-центре Белого дома рассказала о ситуации с телемедициной. В настоящее время в медучреждениях оборудовано более 1500 рабочих мест. У врачей есть техническая возможность консультировать пациентов дистанционно, но из-за высокой загруженности специалистов пациентами с коронавирусом, они не всегда успевают уделять время удалённой медицине.«К примеру, 3,6 и 8 января из-за наплыва людей в поликлиниках были вынуждены узких специалистов отправлять на помощь терапевтам», - поделилась главврач региона.Напомним, что в рамках телемедицинской консультации первичный визит должен быть очным.«Пациента необходимо осмотреть, провести пальпацию, поставить диагноз. Если контрольная явка не требует повторного осмотра или оценки симптомов, то приём можно провести при помощи телемедицины», - уточнила директор депздрава.Сегодня сервис настроен и работает. Обратиться за помощью специалиста можно через госуслуги.В депздраве отметили, что несмотря на трудности продолжат развивать сервис и совершенствовать оказание телемедицинских услуг.