Сразу по трем статьям УК.

Сразу по трем статьям УК.Судом установлено, что в октябре 2018 года он через незапертые ворота проник в помещение деревоперерабатывающего, где автогеном срезал более двух тонн металлических изделий. А затем повторил этот трюк, похитив металлоконструкции весом 3 420 кг. Ущерб составил около 60 тысяч рублей.Также - уже в прошлом январе - он незаконно спилил 14 берез, в феврале еще 16, а в июне прошлого года еще 8 сосен. Ущерб «Камешковскому лесничеству» был оценен как "в особо крупном размере".Подсудимый свою вину признал и получил три года условно.