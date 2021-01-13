В гостях у спортсменки побывала наша съемочная группа. Репортаж смотрите сегодня в выпуске «Вестей» в 14.25.

Она потеряла руку, но не чувствует себя ограниченной в возможностях, а напротив, начала заниматься спортом и вести активный образ жизни. Кибатлет из Владимира Ольга Дейкина испытывает новые протезы и ведет видеоблог в инстаграмм.С помощью своей кибер-руки Ольга делает домашние дела, занимается огородом и играет на губной гармонике. Недавно освоила моноколесо и теперь выступает на различных турнирах. В гостях у спортсменки побывала наша съемочная группа. Репортаж смотрите сегодня в выпуске «Вестей» в 14.25.