Всего за период пандемии выявлено 20 721 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело – 18 108 человек, в том числе за сутки – 141 пациент.

Во Владимирской области за минувшие сутки диагностировано 155 новых случаев заражения коронавирусом.Лидерство по региону по-прежнему сохраняет Владимир - 37 заболевших. Ещё 17 пациентов с ковидом прибавилось в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, по 10 - в Юрьев-Польском и Ковровском районах. По 8 инфицированных выявлено в Александровском и Кольчугинском, по 7 - в Вязниковском, Петушинском и Суздальском, по 5 - в Меленковском и Гороховецком районах. По 4 пациента прибавилось в Камешковском, Селивановском и Собинском районах, по 3 в ЗАТО Радужный и Киржачском районе. Ещё один житель подхватил вирус в Судогодском районе.Всего за период пандемии выявлено 20 721 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело – 18 108 человек, в том числе за сутки – 141 пациент.За прошедший день подтверждено девять летальных исходов. Общая численность жертв ковида во Владимирской области выросла до 561.