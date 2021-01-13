Для жителей предпенсионного возраста размер выплат будет колебаться от 1500 до 12130 рублей.

С 1 января 2021 года вступило в силу Постановление Правительства РФ о пособии по безработице на 2021 год. Об этом сообщает департамент труда и занятости населения Владимирской области.Для безработных установлена минимальная сумма выплат в размере 1500 рублей. Максимум для потерявших работу составит - 12130 рублей в первые три месяца, 5000 – в следующие три.Для жителей предпенсионного возраста размер выплат будет колебаться от 1500 до 12130 рублей.