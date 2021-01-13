Ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, ростом количества ДТП, обрывом ЛЭП и линий связи. Возможны сбои в работе системы ЖКХ, обрушение слабоукрепленных конструкций.

Владимирское МЧС информирует о неблагоприятных погодных явлениях, прогнозируемых на 14 января. По данным ведомства, на протяжении всего дня в регионе ожидается сильный снег и метели. Местами на дорогах Владимирской области появятся снежные заносы.«Ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, ростом количества ДТП, обрывом ЛЭП и линий связи. Возможны сбои в работе системы ЖКХ, обрушение слабоукрепленных конструкций», - поясняет пресс-служба МЧС.Жителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, не оставлять авто под ветхими деревьями и шаткими конструкциями.При возникновении опасных ситуаций необходимо обращаться по номерам 101 и 112.