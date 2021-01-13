Почему госучреждения не обеспечивают посетителей медицинскими масками? Таким вопросом задается один из жителей Владимира. Дмитрий Петров несколько дней назад пришёл в Многофункциональный

Почему госучреждения не обеспечивают посетителей медицинскими масками? Таким вопросом задается один из жителей Владимира. Дмитрий Петров несколько дней назад пришёл в Многофункциональный центр решить квартирный вопрос. Маска у него была в кармане, но он решил воспользоваться средством индивидуальной защиты за счёт МФЦ. Но масок на входе не оказалось. Это вызвало удивление. Дмитрий Петров, житель г.