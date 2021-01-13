Выдержат ли магазинные “незамерзайки” 20-градусные морозы? Представители регионального отделения «Единой России» в рамках партийного проекта «Народный контроль» решили проверить,

Выдержат ли магазинные “незамерзайки” 20-градусные морозы? Представители регионального отделения «Единой России» в рамках партийного проекта «Народный контроль» решили проверить, качественные ли стеклоомыватели продают у нас в регионе. Для чистоты эксперимента “незамерзайку” приобретали в разных торговых сетях – ту, что рекомендуют применять при температуре от -10 до -20 градусов. И при проверке с ней не церемонились