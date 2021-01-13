МВД проводит проверку. Устанавливаются причастные к совершению преступления.

Пенсионерка из Костромы стала очередной жертвой мошенников. Она перевела аферистам более 1 млн рублей.Как сообщает УМВД по Костромской области, 73-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник рассказал, что она имеет право на выплату в размере 560 тысяч рублей за приобретённые ранее БАДы.«Мужчина пояснил, что программа компенсаций закрыта, но её можно активировать. Для этого необходимо пополнить определённый счёт. Доверчивая женщина согласилась перевести указанную сумму. Она произвела восемь транзакций на сумму 1 млн 90 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе ведомства.При этом потерпевшая набрала кредитов и заняла денег у родных. Несколько месяцев она ждала выплату, но деньги на счёт так и не поступили. Обманутая жительница Костромы обратилась в полицию.МВД проводит проверку. Устанавливаются причастные к совершению преступления.