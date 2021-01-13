Оперативники задержали фигуранта в середине ноября на территории Москвы.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ (грабеж).В октябре прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился 51-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на улице к нему обратился молодой человек, попросивший сотовый телефон для срочного звонка. Получив гаджет, молодой человек сначала отошел в сторону, а затем скрылся в неизвестном направлении, не вернув телефон.Спустя несколько дней личность злоумышленника была установлена. Оперативники задержали фигуранта в середине ноября на территории Москвы и доставили в Муром.Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что похищенный телефон потерял практически сразу после хищения.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.