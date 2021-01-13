Заказчик работ - дочерняя компания «Автодора» – ООО «Автодор-Инжиниринг».

На портале госзакупок размещена информация о торгах на осуществление контроля за строительством девяти участков платной трассы М-12 Москва – Казань. Заказчик работ - дочерняя компания «Автодора» – ООО «Автодор-Инжиниринг».Проект строительства магистрали состоит из нулевого и последующих восьми этапов.Начальная стоимость работ на первом этапе (участок с 0-го по 80-й км в Московской и Владимирской областях) - 273,4 млн рублей. Строительный контроль на втором этапе трассы во Владимирской области (80 км-116 км) оценили в 108,2 млн рублей. Цена контракта на оказание услуг в рамках третьего этапа с 116-го по 224-й км во Владимирской области - 303,6 млн рублей. Аналогичные работы на четвертом этапе с 224-го по 347-й км в Владимирской и Нижегородской областях, согласно документации, стоят 352,3 млн рублей. Победителей торгов определят 15 февраля.Напомним, скоростную трассу М-12 Москва – Казань планируют в 2024 году. Общая протяженность магистрали - 794 км.