Безопасно ли брать книги в библиотеке? По данным Роспотребнадзора, коронавирус “живёт” на бумаге 4-5 дней. В период пандемии процесс работы с книгами и приём посетителей пришлось

Безопасно ли брать книги в библиотеке? По данным Роспотребнадзора, коронавирус “живёт” на бумаге 4-5 дней. В период пандемии процесс работы с книгами и приём посетителей пришлось корректировать, рассказывают сотрудники библиотеки. Во-первых, соблюдаются традиционные меры безопасности: термометрия на входе, масочный режим, регулярная дезинфекция помещений. Во-вторых, книги, которые возвращают читатели, проходят своеобразный карантин. Маргарита Сдобникова, зам. директора