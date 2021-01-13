Она потеряла руку, но не чувствует себя ограниченной в возможностях, а, напротив, начала заниматься спортом и вести активный образ жизни. Кибатлет из Владимира Ольга Дейкина испытывает новые протезы и ведет видеоблог в инстаграм.

Она потеряла руку, но не чувствует себя ограниченной в возможностях, а, напротив, начала заниматься спортом и вести активный образ жизни. Кибатлет из Владимира Ольга Дейкина испытывает новые протезы и ведет видеоблог в инстаграм.- Сегодня я решила испечь блины- посмотрим , как у меня это получится.То, что вместо левой руки у Ольги протез - почти не заметно. Со всеми домашними делами она справляется самостоятельно и демонстрирует это в инстаграм. Колоть орехи, копать картошку , жарить шашлыки и иногда даже делать то, что раньше у неё не получилось бы.- Шашлык Вот так обыкновенный человек пусть попробует сделать...Руку Ольга Дейкина потеряла четыре года назад - женщина работала кинологом в охранной организации и на нее напала собака. Но вместо того, чтобы смириться с увечьем, Ольга начала осваивать различные протезы и добилась в этом больших успехов. Пермь , Ижевск, Москва - все эти награды Ольга завоевала на соревнованиях по кибатлетике- звучит почти как кибер-атлетика. Это, можно сказать, многоборье для людей с искусственными конечностями- серия испытаний на ловкость в обращении с протезом.- Никогда я в жизни не плавала, никогда не занималась спортом , но так как у меня появилось много свободного времен и меня сманили в спортклуб. А потом меня стали приглашать на соревнования по кибатлетике , потому что у меня появился протез руки. Потом дочка говорит- мама давай купим моноколесо. У нее моноколесо было и я купила моноколесо и вот мы уже с ней стали по соревнованиям моноколёсным ездить.В этом виде Ольга Дейкина пока наград не имеет, но это, вероятно, дело ближайшего будущего. А еще Ольга успела прыгнуть с парашютом. Впервые в жизни.Впрочем, не забывает она и о своих старых увлечениях.- Вот все что есть в этом доме- сшито мной- шторы, покрывала. Я всё шью.Искусственная рука здесь, конечно, не заменит настоящую, но несколько лет назад Ольга и представить не могла, что когда-нибудь сможет вновь шить.Сейчас под руководством специалистов санкт-петербуржской клиники женщина испытывает уже четвёртый по счёту протез- помогает себе и разработчикам. С каждым годом техника становится все более продвинутой и , возможно, когда-нибудь такая рука по функционалу практически ничем не будет отличаться от настоящей.- Все это движется вперед. Уж какое раньше было протезирование, были тяговые протезы , сейчас уже протезы все электронные то есть ты можешь пользоваться... Ой , я вообще вся в мечтах- по поводу протезирования. Это, наверное, мой бзик, моя фишка - мне хочется постоянно усовершенствовать что-то. Я сделаю одно и мне уже сразу хочется следующее.В планах на этот год завершение испытаний нового протеза , новые соревнования и музыкальные занятия: вместо гитары, на которой играла раньше, Ольга осваивает губную гармонику.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, Вести Владимир.