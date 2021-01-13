На совещании с кабмином он заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

На совещании с кабмином он заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса."Я прошу готовить соответствующую инфраструктуру, слава Богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас все гораздо проще и эффективнее работает. Необходимо выстроить соответствующий график. Так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", — цитирует главу государства РИА Новости.Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.На совещании с кабмином он заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса.