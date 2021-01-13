Роспотребнадзор просит воздержаться от крещенских купаний. В ведомстве назвали их массовыми мероприятиями. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Роспотребнадзора Марина

Роспотребнадзор просит воздержаться от крещенских купаний. В ведомстве назвали их массовыми мероприятиями. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова. Она высказалась о том, что в раздевалках у проруби и у самой купели будет большое скопление людей, а это в период пандемии неприемлемо. Впрочем, запретить купания Роспотребнадзор не может. Тех же, кто придёт