В регионе нет официального запрета на проведение крещенских купаний.

Пресс-секретарь Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе, рекомендовала жителям в этом году воздержаться от крещенских купаний. Народ скапливается в раздевалках и в очередях перед купелями и именно там создаются условия для передачи COVID-19.В регионе нет официального запрета на проведение крещенских купаний, однако должны соблюдаться санитарно-эпидемические нормы. Отметила представитель Роспотребнадзора.