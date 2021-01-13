В рамках ведомственной программы цифровой трансформации Росреестра будет проведен реинжиниринг бизнес-процессов и разработана цифровая платформа для предоставления государственных услуг.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области информирует: Росреестр проведет комплексную цифровую трансформацию.«В рамках ведомственной программы цифровой трансформации Росреестра будет проведен реинжиниринг бизнес-процессов и разработана цифровая платформа для предоставления государственных услуг, создано эффективное пространство для обмена данными в режиме онлайн, при этом основой для реализации этих задач станет плотное взаимодействие с территориальными органами Росреестра и филиалами Федеральной кадастровой палаты (ФКП),» - отметила заместитель руководителя Росреестра Мартынова Елена Валерьевна в рамках проведенной 28.12.2020 пресс -конференции на тему: «Цифровизация в сфере недвижимости: Как Росреестр переводит сервисы в онлайн-режим».По словам Е.В. Мартыновой, для обеспечения цифровой трансформации важно сформировать полный и качественный Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН). Для этого Росреестр совместно с регионами реализует специализированный план по наполнению ЕГРН сведениями.Кроме того, ведомство приступило к проведению эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости, который объединит государственные информационные системы 10 федеральных министерств и ведомств, госкорпорации «Роскосмос», а также информационные системы региональных органов исполнительной власти. Пилотный проект будет реализован на территории четырех регионов (Республика Татарстан, Краснодарский край, Пермский край, Иркутская область).Росреестр будет сотрудничать с ведущими университетами и центрами по подготовке специалистов в области цифровой экономики. В 2019 году Росреестр организовал онлайн-обучение на базе Университета «Иннополис» для 12 специалистов, которые защитили проект «Цифровой помощник регистратора прав». Эксперты Росреестра вместе с вузами планируют подготовить тесты для выявления уровня компетенций сотрудников территориальных органов ведомства. По результатам тестирования определят программы обучения и повышения квалификации.В настоящее время создан архитектурно-технический совет ведомства, который координирует работу по стратегическому управлению цифровойтрансформацией Росреестра. К работе совета привлекут межрегиональную рабочую группу по цифровой трансформации. Также разработана концепция создания единой централизованной системы информационной безопасности Росреестра на 2021-2024 годы.Помимо этого Росреестр утвердил основные этапы реализации программы цифровой трансформации. Ее ключевые задачи - увеличение доли массовых государственных услуг, доступных в электронном виде, повышение качества оказания государственных услуг Росреестра и повышение эффективности.Новые процессы будут внедрять в центральном аппарате Росреестра с учетом практики работы в регионах. Так, ряд субъектов уже направили предложения по оптимизации ФГИС ЕГРН, а также примеры перспективных программных продуктов и сервисов.В рамках реинжиниринга сайта Росреестра предлагается создать новый раздел «Банк идей». Все региональные управления ведомства смогут заполнить специальную форму и направить на проработку свои идеи по созданию новых сервисов или решению практических проблем.Заместитель руководителя также отметила, что в конце декабря 2020 года состоялось первое заседание рабочей группы по цифровой трансформации, в котором участвовало более 300 представителей центрального аппарата Росреестра, цифровые региональные лидеры, руководители территориальных органов ведомства, филиалов ФКП, представители Университета «Иннополис» в Татарстане.В свою очередь руководитель технологической практики KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов подчеркнул, что Росреестр за последние полгода провел значительную работу по стратегическому развитию и цифровизации.Также Николай Легкодимов отметил, что работа по переводу государственных услуг в онлайн началась несколько лет назад. Сегодня деятельность все большего количества госорганов становится эффективной и клиентоориентированной, что в определенном смысле обеспечивает выигрышную позицию всей страны. Факт того, что еще одно крупное ведомство нацелено на подобную трансформацию, безусловно, является положительным как для граждан, так и для бизнеса.