Отмечается, что выплаты, предусмотренные областным законодательством - многодетным семьям, ветеранам труда, труженикам тыла и детские - направлены на счета получателей 12 января.

Как сообщает департамент социальной защиты населения Владимирской области, федеральные пособия и компенсации жителям региона поступят до 26 января.Таким образом, меры социальной поддержки, в числе которых пособие на ребёнка от 3 до 7 лет, выплаты в связи с рождением первого ребёнка, а также на третьего или последующих детей до трёх лет, компенсация на оплату ЖКУ инвалидам и пострадавшим от радиационного воздействия, будут перечислены не позднее 26 января.Отмечается, что выплаты, предусмотренные областным законодательством - многодетным семьям, ветеранам труда, труженикам тыла и детские - направлены на счета владимирцев 12 января.