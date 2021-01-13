На Украине зреют массовые протесты из-за повышения тарифов на газ для населения. По мнению политолога Андрея Золотарева, у президента Владимира Зеленского есть две недели, чтобы определиться: или он поддерживает повышение тарифов, или отменяет эту меру. От решения будет зависеть его дальнейшая судьба, полагает эксперт.

На Украине зреют массовые протесты из-за повышения тарифов на газ для населения. По мнению политолога Андрея Золотарева, у президента Владимира Зеленского есть две недели, чтобы определиться: или он поддерживает повышение тарифов, или отменяет эту меру. От решения будет зависеть его дальнейшая судьба, полагает эксперт.Простых решений для Зеленского нет, констатировал Золотарев. По его словам, президент оказался перед тяжелым выбором: или он поддерживает олигархов, стоящих за повышением тарифов, или встает на сторону народа.В первом случае глава государства превращается в безвластную фигуру, уверен эксперт. Он напомнил о Викторе Ющенко, который занимал президентский пост до 2010 года, но с 2007-го страной фактически не управлял.Отмена повышения тарифов тоже не сулит Зеленскому ничего хорошего, заметил аналитик. В таком случае он поссорится с олигархами, пояснил Золотарев.Президенту нужно принять решение в ближайшие две недели. "Потому что к концу месяца он может получить тарифный Майдан. Крайним окажется он, и тут просто перетасовкой кадров в кабмине можно не отделаться", – сказал Золотарев в эфире ютуб-канала Ukrlife.tv.О подготовке массовых протестов из-за повышения тарифов на газ ранее сообщили украинские телеграм каналы. По данным источника, планируются масштабные акции с перекрытием дорог.Протесты пройдут в столице и регионах, сообщил телеграм-канал "Резидент". По мнению авторов, Зеленскому будет гораздо сложнее справиться с "тарифным Майданом", чем с протестом предпринимателей, недовольных ограничениями из-за пандемии коронавируса.На Украине все стабильно... зреет третий майдан - налоговый ����‍♀️ФОПы приняли решение начать сегодня "Налоговый Майдан" и разбить палаткиАтмосфера на Майдане незалежности в Киеве— Angelica Vysotskaya (@vysotskaya_lika)