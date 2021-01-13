Пожарные ликвидировали пожар на площади 126 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара в Александровском районе, в результате которого сгорел частный дом, гараж и автомобиль.Сообщениео загорании частного жилого дома в городе Карабаново на улице Жижимонтова, 21 поступило в 9.29. Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарных подразделений дом, гараж и автомобиль горели по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 126 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава.