В селе Фомиха Камешковского района сгорел сельский театр. ЧП произошло 11 января. Одноэтажное деревянное здание горело по всей площади. Огнеборцам спасти постройку не удалось. Как

В селе Фомиха Камешковского района сгорел сельский театр. ЧП произошло 11 января. Одноэтажное деревянное здание горело по всей площади. Огнеборцам спасти постройку не удалось. Как рассказывают в соцсетях хозяева дома, пожар произошёл из-за неисправности печного оборудования. На пожаре никто не пострадал. Сельский театр драмы и комедии открыли на свои деньги московские артисты. Старое здание отремонтировали