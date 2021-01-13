Прокуратура выявила на ООО «Ковровский кролик» многочисленные нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокуратура выявила на ООО «Ковровский кролик» многочисленные нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.Выяснилось, что с целью утилизации биоотходов компания использует крематорий. При этом на производстве отсутствуют документы по установлению санитарно-защитной зоны. Бизнесмены не оформили паспорт на сжигание отходов IV класса опасности, а плата за негативное воздействие на окружающую среду внесена несвоевременно.В пресс-службе надзорного ведомства подчеркнули, что в марте, апреле, мае, июне, июле, августе 2020 года на территории предприятия умерли 2082 кролика, но акты об утилизации их трупов отсутствуют.В результате проверки гендиректору фирмы внесено представление об устранении нарушений. В отношении виновных должностных лиц возбуждено пять дел об административных правонарушениях.