На Оке в новогодние каникулы отдыхающие устроили стихийные горки.

Забавыс риском для жизни. Жители и гости Мурома рискуют оказаться в ледяной воде. На Оке в новогодние каникулы отдыхающие устроили стихийные горки.Тревожное сообщение одной из жительниц города разместил портал Муром24.рф. На набережной её 12-летний сын провалился в полынью по пояс. Днём позже, по её словам, в реку угодил и 6-летний ребёнок. Спуск на набережной Оки - очень опасный. Выход на лёд здесь запрещён, о чем предупреждают аншлаги. Однако, любителей острых ощущений это не останавливает. Отметим, что рядом организовано безопасное место для катания.Кстати, сейчас в травматологическом отделении детской клинической больницы на лечении - 38 детей. 30 процентов из них получили травмы во время катания на "ватрушках" или тюбинге. А пик обращений в травмпункт врачи зафиксировали 8 января. Помощь потребовалась полусотне маленьких пациентов.Мария Платанюк