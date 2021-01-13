Новый спорткомплекс позволит проводить полноценные тренировки и соревнования по всем видам единоборств – от греко-римской, вольной и женской борьбы, борьбы на поясах и самбо до дзюдо, грепплинга и тхэквондо.

В Петушках продолжает строиться современный центр спортивной борьбы. На возведение объекта выделено 92 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Он появится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Динамо». Достроить сооружение планируется в феврале 2021 года.«Здесь будут оборудованы зал с тремя борцовскими коврами и трибунами на 480 мест, а также тренажёрный зал, кафе и гостиничный комплекс на 70 мест. Проектом предусмотрено создание комфортных условий для маломобильных групп населения», - подчеркнули в обладминистрации.Новый спорткомплекс позволит проводить в Петушках полноценные тренировки и соревнования по всем видам единоборств – от греко-римской, вольной и женской борьбы, борьбы на поясах и самбо до дзюдо, грепплинга и тхэквондо.