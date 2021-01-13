Украинские власти показали свою недоговороспособность. Киев не может вести диалог с Москвой без оглядки на Вашингтон, заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.

Украинские власти показали свою недоговороспособность. Киев не может вести диалог с Москвой без оглядки на Вашингтон, заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.По мнению дипломата, у президента Владимира Зеленского и его команды нет конструктивной позиции по ситуации на юго-востоке страны. В высших кругах постоянно звучат предложения подождать, когда Джо Байден станет во главе США.В эфире телеканала NewsOne Олег Волошин отметил, что Украина превратилась в полуколонию: "Нам дают понять, что зачем вообще о чем-то договариваться с Зеленским". В связи с этим России проще разговаривать с новоизбранным американским лидером.Ранее аналитик Мария Кучеренко сообщила, что в Москве не надеются договориться с По ее словам, в администрации президента России сомневаются, что украинская сторона сдержит все обещания, данные ранее.Напомним, что в декабре 2019 года Владимир Путин и Владимир Зеленский встретились в Париже. Президенты договорились об обмене пленными и отводе вооружений. Спустя год боевые действия в Донбассе продолжается.Отметим, что во время предвыборной кампании Зеленский пообещал соотечественникам положить конец войне на юго-востоке Украины. В противном случае он уйдет в отставку.