Хозяева частного жилого дома в деревне Ивановская Селивановского района вовремя не вызвали пожарных.

Хозяева частного жилого дома в деревнеИвановскаяСеливановскогорайона вовремя не вызвали пожарных.Проснувшись рано утром 13-го января, хозяин дома обнаружил, что произошло возгорание холодильника. Потушить пожар самостоятельно он не смог, при этомне вызывая пожарную охрану, вместе с супругой начал выносить из дома имущество. Пожар всё это время свободно распространялсяК сожалению, вынося имущество, женщина задохнулась от угарного газа и погибла, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Только после этого мужчина от соседей позвонил в пожарную охрану.На момент прибытия пожарных подразделений дом уже горел по всей площади– 120 кв.м., существовала угроза распространения огня на соседний частный жилой дом. Пожарные его отстояли.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава.