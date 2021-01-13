Хозяева частного жилого дома в деревне Ивановская Селивановского района вовремя не вызвали пожарных.
Хозяева частного жилого дома в деревне
Ивановская
Селивановского
района вовремя не вызвали пожарных.
Проснувшись рано утром 13-го января, хозяин дома обнаружил, что произошло возгорание холодильника. Потушить пожар самостоятельно он не смог, при этом
,
не вызывая пожарную охрану, вместе с супругой начал выносить из дома имущество. Пожар всё это время свободно распространялся
.
К сожалению, вынося имущество, женщина задохнулась от угарного газа и погибла, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.
Только после этого мужчина от соседей позвонил в пожарную охрану.
На момент прибытия пожарных подразделений дом уже горел по всей площади
– 120 кв.м., существовала угроза распространения огня на соседний частный жилой дом. Пожарные его отстояли.
К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава.