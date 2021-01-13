Дорога разведёт транспортные потоки. Она отделит городской и транзитный траффик.

В Вязниках открыта двухуровневая транспортная развязка на 300 километре трассы М-7. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород».Дорога разведёт транспортные потоки. Она отделит городской и транзитный траффик. Региональная автомагистраль пройдёт над федеральной по 76-метровому путепроводу, а два съезда и переходно-скоростные полосы позволят организовать бессветофорное движение автомобилей.Подрядчик реконструировал участок протяженностью 1,16 километра с расширением до шести полос, благоустроил шесть остановок общественного транспорта. К жилым домам построен проезд с разворотными площадками.На развязке смонтировано 4,2 километра сетей уличного освещения. Возле жилых домов установлено 580 метров шумозащитных экранов.