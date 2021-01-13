Она позволит развести потоки транзитного и городского транспорта, обеспечив сквозной проезд по федеральной трассе.

В Вязниках полностью открыли двухуровневую транспортную развязку на 300 км федеральной трассы М-7. Объект вошёл в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, одной из задач которого является разделение потоков движения в разные уровни в целях обеспечения безопасного проезда. Строительство ведется с сентября 2019 года.Двухуровневая транспортная развязка типа «неполный клеверный лист» разведет потоки транзитного и городского транспорта, обеспечив сквозной проезд по федеральной трассе. Региональная дорога г.Вязники – ст.Вязники пройдет над федеральной трассой по 76-метровому четырехполосному путепроводу. Два двухполосных съезда и переходно-скоростные полосы позволят организовать бессветофорное движение во всех направлениях.В рамках проекта реконструирован участок автодороги М-7 протяженностью 1,16 км с расширением до шести полос. Расположенные рядом с развязкой шесть автобусных остановок модернизированы и обустроены. К жилым домам построен дополнительный проезд с разворотными площадками. Пешеходы смогут безопасно пересекать оживленную трассу по тротуарам путепровода.На развязке смонтировано 4,2 км линий электроосвещения. Установлено 580 м шумозащитных экранов близ жилой застройки.