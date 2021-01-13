Сотрудники полиции призывали внимательнее относиться к воспитанию несовершеннолетних и грамотно организовывать досуг детей.

В период новогодних праздников сотрудниками ОДН ОМВД России по Вязниковскому району совместно с органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних были проведены рейдовые мероприятия по проверке семей, состоящих на профилактических учетах.С родителями были проведены профилактические беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей. Сотрудники полиции призывали не злоупотреблять алкогольными напитками и соблюдать меры пожарной безопасности, а также внимательнее относиться к воспитанию несовершеннолетних, грамотно организовывать досуг своих детей, не допускать нахождение подростков без присмотра в ночное время вне дома.В ходе проведения профилактических мероприятий выявлены факты нарушения комендантского часа, ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. По всем фактам составлены административные протоколы.