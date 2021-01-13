Фигурант, задержанный оперативниками на территории района, планировал продать похищенное.

В конце декабря прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже пневматической винтовки из принадлежащей ей хозяйственной постройки.Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции женщина пояснила, что неизвестный проник внутрь, выставив оконную раму.Подозреваемый, 46-летний местный житель, был задержан оперативниками на территории района. Мужчина пояснил, что проник в хозпостройку с целью похитить что-то ценное. Увидев винтовку, фигурант забрал её и скрылся.Похищенное подозреваемый планировал продать.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).