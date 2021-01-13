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ОТСТРЕЛЯЛСЯ?
Известный биатлонист Алексей Слепов из-за дисквалификации ищет работу
АВТОБУСЫ ИДУТ В ПАРК
Владимирские перевозчики уходят с рынка из-за реформ администрации региона
ТРАГЕДИЯ НА КОЛЕСАХ
Протаранивший на самосвале колонну военных владимирец арестован
ОКО ГОСУДАРЕВО
Сотрудники владимирской областной прокуратуры отмечают профессиональный праздник
СНЕЖНЫЙ КОТ
Рысь во Владимирской области попалась в фотоловушку
ДРУГАЯ СКОРОСТЬ
Под Владимиром прошла ралли-гонка