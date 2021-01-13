По его словам, о победе над инфекцией говорить пока рано.

Россия вышла на зимнее плато по коронавирусу, и причин для спада числа заражений нет. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.— Нет, конечно, никакой победы. У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая, — приводит его слова РИА "Новости".Специалист призвал вспомнить о количестве заражений в весенний период, когда на пике было немногим более 11 тысяч, а сейчас ежедневно фиксируется около 23 тысяч случаев.