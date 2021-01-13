Президент России Владимир Путин со следующей недели в стране должна начаться массовая вакцинация от ковида. Об этом сообщает ТАСС и приводит слова главы государства с его совещания с

Президент России Владимир Путин со следующей недели в стране должна начаться массовая вакцинация от ковида. Об этом сообщает ТАСС и приводит слова главы государства с его совещания с членами правительства РФ. Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим