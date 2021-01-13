Наибольшей популярностью среди гостей Владимирской области пользовались достопримечательности Суздаля и региональной столицы.

Во время новогодних каникул в регионе существенно вырос спрос на посещение музеев. Наибольшей популярностью среди гостей Владимирской области пользовались достопримечательности Суздаля и региональной столицы.По информации Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в праздники было принято более 75 тысяч посетителей.Таким образом, в Суздальском кремле побывали почти 20 тысяч человек, в Спасо-Евфимиевом монастыре и Музее деревянного зодчества по 10 тысяч туристов. В Успенском соборе Владимира - 9 тысяч гостей города.В «Старом Владимире» музейщики приняли порядка 4 тысяч посетителей. Дмитриевский собор увидели 3 800 человек, а билеты в Золотые ворота купили более 3 тысяч путешественников.