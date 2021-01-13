Бесплатными препаратами в регионе готовы обеспечить 7 тысяч пациентов.

Владимирская область закупила для лечения коронавирусом препаратов на 176 млн рублей. Об этом 13 января на брифинге по ситуации с Covid-19 рассказал первый заместитель губернатора Сергей Шевченко.«Из них 28 и 30 млн рублей это средства федерального и регионального бюджетов, которые были выделены на закупку лекарств для амбулаторных больных. На приобретение медикаментов для стационаров потрачено ещё 118 млн рублей. По нашим данным мы сможем обеспечить бесплатными препаратами около 7 тысяч пациентов», - отметил госслужащий.Напомним, что бесплатные лекарства выдаются исходя из медицинских показаний и по назначению лечащего врача.