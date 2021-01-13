Волонтёрский центр ВлГУ объявляет о старте нового благотворительного проекта - "Мы тебе в помощь".

Волонтёрский центр ВлГУ объявляет о старте нового благотворительного проекта - "Мы тебе в помощь". Студенты-волонтёры готовы принимать заявки от самых разных категорий населения: от одиноких пенсионеров до многодетных семей. Говорит руководитель Молодёжного центра университета Егор Тюряков.Мы в прошлом году создали Центр волонтёрства и добровольчества, который придумал такой проект, который называется "Мы тебе в помощь". К нам за помощью может обратиться абсолютно любой человек, т.е. может кому-то нужно поправить забор, кому-то нужно помочь бабушку перевезти куда-то нужно купить продукты. Тем более в реалиях коронавируса это ещё актуальнее, потому что не все могут выйти из дома. И абсолютно любые заявки от любых людей мы принимаем и по мере возможности помогаем всем нуждающимся во Владимире и области.Планируется, что проект "Мы тебе в помощь" будет работать в течение всего 2021 года. Пригласить к себе "тимуровский отряд" из студентов-волонтёров можно, оставив заявку на странице Молодёжного центра ВлГУ в социальных сетях или позвонив по телефону - 8 920 900 38 00Ольга Слободнюк